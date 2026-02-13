UBS stuft Adyen auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 2000 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Präzisierung des Ausblicks habe für einige Volatilität gesorgt, schrieb Justin Forsythe in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Vortagesrutsch der Aktien. Die Anleger fragten sich, warum der Zahlungsabwickler nicht von Anfang an konservativer geplant habe. Mit Blick auf die KI-Sorgen hält der Experte Adyen für vergleichsweise weniger gefährdet als Unternehmen aus Branche, wo es keiner Lizenzierung bedürfe./rob/ag/mis
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 908,8EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.
