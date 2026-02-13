    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Sturm 'Nils' in Frankreich

    Zwei Tote und 450.000 ohne Strom

    • Zweiter Todesfall durch Sturm in Südwestfrankreich.
    • 25 Departements unter Unwetterwarnung, hohe Gefahren.
    • 450.000 Menschen ohne Strom, 4.500 Feuerwehr-Einsätze.
    PARIS (dpa-AFX) - Bei dem heftigen Sturm in Südwestfrankreich ist ein zweiter Mensch ums Leben gekommen. Im Departement Tarn-et-Garonne sei ein Mann in seinem Garten gestorben, als er auf eine Leiter kletterte, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon dem Sender TF1. Zuvor bereits war ein Lastwagenfahrer bei einem wetterbedingten Unfall ums Leben gekommen.

    Infolge des Sturms "Nils" gilt in 25 Departements weiterhin die Unwetterwarnstufe orange oder rot, wie der Wetterdienst Météo France mitteilte. Örtlich kam es zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen. In den Bergen herrscht massive Lawinengefahr. 450.000 Menschen sind weiterhin ohne Strom. Die Feuerwehr sei zu 4.500 Einsätzen ausgerückt, sagte die Regierungssprecherin. 26 Menschen wurden zumeist leicht verletzt./evs/DP/mis





