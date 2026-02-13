BARCLAYS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die überraschend schwache Entwicklung des operativen Gewinns in der Autosparte und der triste Gewinnausblick sollten zu niedrigeren Markterwartungen führen, schrieb Henning Cosman am Donnerstagabend im Nachgang der Zahlen. Aus Aktionärssicht stünden dem aber Kosteneinsparungen und die Ausschüttungen an die Anteilseigner positiv entgegen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 57,65EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

