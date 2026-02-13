JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 65 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund des deutlichen Margenrückgangs im vierten Quartal habe er seine Profitabilitätsprognose für den Autobauer reduziert, schrieb Philippe Houchois in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Free-Cashflow-Performance und der Ausblick hätten die Situation aber "gerettet"./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 57,64EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

