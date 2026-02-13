UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Neutral" belassen. Übertroffene Erwartungen beim Cashflow könnten den enttäuschenden Auftragseingang nicht kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die Aktien dürften nach ihrem starken Lauf infolge des ASML-Auftragseingangs nun schwächeln./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 26,62EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21,50
Kursziel alt: 21,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
