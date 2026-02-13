BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18400 auf 20500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz Kursen auf Allzeithoch werde der Wert noch immer unterschätzt, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Dies gelte besonders für die Medikamentenpipeline außerhalb der Onkologie./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 172,8EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.



