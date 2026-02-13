UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 71 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bierbrauer scheine nun näher dran zu sein an einem positiven Absatzwendepunkt, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag im Resümee der Zahlen. Ab dem zweiten Quartal sollten die Verkaufszahlen wieder zulegen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 67,76EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

