GOLDMAN SACHS stuft Santander auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 12,40 auf 12,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf den Kapitalmarkttag Ende des Monats. Ihre Ergebnisprognosen bis 2028 steigen um bis zu 3 Prozent./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 09:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 10,24EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,60

Kursziel alt: 12,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

