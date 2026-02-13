    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIVU Traffic Technologies AktievorwärtsNachrichten zu IVU Traffic Technologies
    IVU Traffic Technologies AG: Aktienrückkauf-Programm startet – Mehr Wert für Aktionäre

    Die IVU Traffic Technologies AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm und nutzt dafür die jüngste Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2024.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der IVU Traffic Technologies AG hat ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen.
    • Das Rückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2024.
    • Geplant ist der Rückkauf von bis zu 100.000 Aktien (0,56 % des Grundkapitals) im Zeitraum vom 13.02.2026 bis 30.09.2026.
    • Der maximale Wert des Rückkaufs beträgt 2.000.000 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten).
    • Der Rückkauf erfolgt über die Börse (XETRA-Handel) und wird von einem unabhängigen Kreditinstitut durchgeführt.
    • Informationen über den Verlauf des Rückkaufs werden auf der Internetseite der IVU Traffic Technologies AG veröffentlicht.

    Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,93 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,750EUR das entspricht einem Plus von +0,67 % seit der Veröffentlichung.


    IVU Traffic Technologies

    +5,63 %
    -13,70 %
    -14,11 %
    -10,25 %
    +12,89 %
    +6,59 %
    -5,77 %
    +398,61 %
    -1,32 %
    ISIN:DE0007448508WKN:744850





