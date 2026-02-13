Betrieb am Flughafen Köln/Bonn wieder angelaufen

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Der Betrieb am Flughafen Köln/Bonn ist wieder angelaufen. Die polizeiliche Maßnahme sei beendet worden, teilte die Flughafengesellschaft am Freitag mit.



Weiterhin kommt es zu längeren Wartezeiten. Der Flughafen entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und bittet die betroffenen Passagiere um Verständnis.





Die Bundespolizei hatte am Morgen gegen 6:30 Uhr den Sicherheitsbereich der Terminals des Flughafens Köln/Bonn vorsorglich geräumt. Grund für die Maßnahme war nach Angaben der Flughafengesellschaft eine zeitweise technische Funktionsstörung an der Sicherheitskontrolle während der Einführungsphase neuer Technik.



Infolgedessen mussten vorschriftsgemäß rund 800 Fluggäste, die sich im Sicherheitsbereich aufhielten, diesen verlassen, um sich anschließend einer erneuten Kontrolle zu unterziehen. Der Zugang zum Sicherheitsbereich war während der Maßnahme zwischenzeitlich geschlossen.



Nach Beendigung der Maßnahme lief der reguläre Betrieb gegen 9:30 Uhr wieder an. Der Zugang zum Sicherheitsbereich wurde wieder geöffnet.





