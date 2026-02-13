JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor der Gespräche mit dem Management der Großbank sei positiv gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstagabend. Die Unicredit fokussiere sich stark auf die Einführung von KI und weitere Kostensenkungen, um in Bezug auf Effizienz und Rentabilität branchenweit führend zu werden./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 72,30EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



