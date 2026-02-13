'Crew Dragon' gestartet - Neue Besatzung unterwegs zur ISS

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurückgeholt - nun ist die Nachfolge-Crew unterwegs zur Raumstation. Die vier Astronauten der "Crew 12" starteten mit einem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie Live-Bilder der Nasa zeigten.

"Crew 12" besteht aus der Nasa-Astronautin Jessica Meir, ihrem Kollegen Jack Hathaway, dem Kosmonauten Andrej Fedjajew und der Französin Sophie Adenot, Astronautin der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Für Hathaway und Adenot ist es der erste Flug zur ISS, für Meir und Fedjajew jeweils der zweite. Am Samstag wird die Crew an der ISS erwartet, wo sie rund acht Monate lang leben und forschen soll.