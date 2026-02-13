JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. An den Prognosen für 2026 habe sich jedoch kaum etwas geändert./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.