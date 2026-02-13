RBC stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 350 auf 360 schwedische Kronen angehoben, die Aktien aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analyst Nick Housden begründete dies in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung mit der starken Kursentwicklung des Nutzfahrzeugbauers in eigentlich herausfordernden Zeiten für die Branche. In der aktuellen Zyklusphase bevorzugt er Unternehmen mit einer stärkeren Präsenz in Nordamerika, da sich der Markt dort in einem Turnaround befinde./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:43 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 32,21EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.



