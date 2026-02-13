BERNSTEIN RESEARCH stuft Safran auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier wertet die Ziele für 2026 und 2028 des Triebwerkbaues positiv. Der Ausblick sei stark, vor allem, weil das Unternehmen für gewöhnlich bei seinen Zielen zunächst vorsichtig sei, schrieb der Experte am Freitag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,89 % und einem Kurs von 331EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 380
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
