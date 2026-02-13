BERNSTEIN RESEARCH stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier wertet die Ziele für 2026 und 2028 des Triebwerkbaues positiv. Der Ausblick sei stark, vor allem, weil das Unternehmen für gewöhnlich bei seinen Zielen zunächst vorsichtig sei, schrieb der Experte am Freitag./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:52 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,89 % und einem Kurs von 331EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Adrien Rabier

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 380

Kursziel alt: 380

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

