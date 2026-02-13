RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden berichtete in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von "Lebenszeichen" des Marktes in Nordamerika. Vor diesem Hintergrund bleibt Daimler Truck auch nach der bereits gestiegenen Bewertung sein "Top Pick", während er den Konkurrenten Volvo wegen dort geringerer Präsenz abstufte. Daimler werde mit einem 50-prozentigen Abschlag zum US-Konzern Paccar bewertet./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:43 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 42,73EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nick Housden

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



