    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Neue Prognose

    1653 Aufrufe 1653 0 Kommentare 0 Kommentare

    Standard Chartered kappt Bitcoin-Kursziel – Rückfall auf 50.000 US-Dollar?

    Standard Chartered hat ihre langfristige Prognose für Bitcoin deutlich nach unten korrigiert und warnt Investoren vor weiteren Turbulenzen am Kryptomarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue Prognose - Standard Chartered kappt Bitcoin-Kursziel – Rückfall auf 50.000 US-Dollar?
    Foto: Dall-E

    In einer Analyse senkte Standard Chartered die Erwartung für den Bitcoin-Kurs zum Jahresende 2026 um ein Drittel – von zuvor 150.000 auf nun 100.000 US-Dollar. Gleichzeitig rechnen die Analysten mit einem möglichen Rücksetzer bis auf rund 50.000 US-Dollar oder darunter, bevor eine Erholung einsetzen könnte.

    Scharfe Korrektur nach Rekordhoch

    Der Kryptomarkt hat in den vergangenen Wochen bereits erhebliche Verluste verzeichnet. Bitcoin fiel von seinem Allzeithoch im Oktober 2025 bis Anfang Februar um rund 50 Prozent. Laut Analyse von Standard Chartered befindet sich derzeit nur noch etwa die Hälfte der umlaufenden Bitcoin-Menge im Gewinn – ein deutlich niedrigerer Wert als noch vor wenigen Monaten, wenn auch nicht so extrem wie in früheren Bärenmärkten.

    Makroökonomischer Gegenwind belastet Risikoanlagen

    Als zentralen Belastungsfaktor nennt die Bank die derzeit ungünstigen makroökonomischen Rahmenbedingungen. Gemischte US-Konjunkturdaten treffen auf eine Geldpolitik, bei der kurzfristig kaum Zinssenkungen erwartet werden. Die Aussicht auf länger erhöhte Zinsen gilt traditionell als negativ für spekulative Anlageklassen wie Kryptowährungen, da risikofreie Anlagen attraktiver erscheinen.

    ETF-Investoren unter Wasser – Risiko weiterer Verkäufe

    Ein weiterer Belastungsfaktor sind die Entwicklungen bei börsengehandelten Bitcoin-Fonds. Laut Standard Chartered sind die Bestände dieser ETFs seit ihrem Hoch im Oktober 2025 um nahezu 100.000 Bitcoin gesunken. Da der durchschnittliche Einstiegspreis vieler Anleger bei rund 90.000 US-Dollar gelegen haben soll, dürften zahlreiche Investoren derzeit auf deutlichen Buchverlusten sitzen.

    Kein Systemschock wie 2022

    Trotz der kurzfristig pessimistischen Einschätzung hält Standard Chartered an einem grundsätzlich positiven Langfristbild fest. Anders als im Abschwung des Jahres 2022, als Zusammenbrüche großer Plattformen wie FTX oder das Terra/Luna-Ökosystem den Markt erschütterten, seien bislang keine vergleichbaren Systemrisiken sichtbar geworden. Auch die Nutzungsdaten im Kryptosektor entwickelten sich weiter positiv, so die Analysten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Prognose Standard Chartered kappt Bitcoin-Kursziel – Rückfall auf 50.000 US-Dollar? Standard Chartered hat ihre langfristige Prognose für Bitcoin deutlich nach unten korrigiert und warnt Investoren vor weiteren Turbulenzen am Kryptomarkt.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     