Dieser Aktienmarkt hängt gerade die ganze Welt ab

Es ist eine Ironie der Geschichte: Während US-Präsident Donald Trump mit Handelszöllen die "America First"-Agenda vorantreibt, ziehen internationale Investoren im großen Stil Kapital aus US-Assets ab und stecken sie in Länder wie Brasilien. Allein im Januar flossen über 12 Milliarden Reais (ca. 1,94 Milliarden Euro) an ausländischem Kapital in brasilianische Aktien – der höchste Wert seit über zwei Jahren.

An der Wall Street herrscht Nervosität, doch am Zuckerhut knallen die Korken. Der brasilianische Leitindex Bovespa hat sich in der ersten Februarwoche 2026 zum weltweit am besten performenden Aktienmarkt aufgeschwungen. Mit einem Plus von 17 Prozent seit Jahresbeginn lässt Brasilien die globale Konkurrenz weit hinter sich. Einzig Bulgarien hält sich nach dem Euro-Beitritt am Jahresanfang ähnlich stark.

Analysten sprechen von einer massiven Flucht aus riskanten Anlagen. Investoren suchen händeringend nach Alternativen zu den hochbewerteten US-Tech-Giganten und finden sie in den weniger risikobehafteten Werten Lateinamerikas. Brasilien bietet hier das perfekte Portfolio: Starke Banken und weltweit gefragte Rohstoffe zu attraktiven Bewertungen. Das zeigt sich auch an den größten Gewinnern im Bovespa über die vergangenen 12 Monate:

- Banco Bradesco (Finanzen) +78,7 Prozent, hoher Hebel bei Zinssenkungen

- Vale (Bergbau) +62,7 Prozent, profitiert von China-Nachfrage

- Sabesp (Versorger) +59 Prozent, defensives Wachstum

- Ambev (Konsum) +50,5 Prozent, starke operative Zahlen, auch als Dividenden-Aktie sehr interessant

Ein Vergleich mit anderen Finanzanlagen unterstreicht den Brasilien-Trend eindrucksvoll. Während der Bovespa trotz eines kleinen Rücksetzers am Donnerstag seit Anfang Januar 17 Prozent gewonnen hat, konnten Gold-Futures an der Comex gleichzeitig um rund 15 Prozent zulegen, Silber-Futures nach dem jüngsten Einbruch nur noch gut 10 Prozent und WTI-Öl 9,8 Prozent, zeigen Bloomberg-Zahlen.

Der eigentliche Clou für Anleger liegt jedoch in der Geldpolitik. Während die EZB und die Fed zuletzt die Füße still gehalten haben, betragen die Leitzinsen in Brasilien 15 Prozent. Bei einer Inflation von relativ moderaten 4,44 Prozent verfügt Brasilien über mit die höchsten Realzinsen der Welt. Die große Zinsdifferenz gegenüber der Eurozone und Ländern wie den USA lockt Investoren an. Marktbeobachter erwarten, dass sich das Wachstum der brasilianischen Wirtschaft nicht zuletzt dank stark zunehmenden Handel mit China, in nächster Zeit massiv beschleunigen könnte.

Trotz der Euphorie bleibt das politische Parkett glatt. Die Märkte beobachten mit Argwohn die Fiskalpolitik von Präsident Lula da Silva, der mit Steuerentlastungen für Geringverdiener bei gleichzeitigen Belastungen für Top-Verdiener und Dividenden experimentiert. (Anfang 2026 hat das Land eine Quellensteuer auf Dividenden von 10 Prozent eingeführt.) Zudem wirft die Präsidentschaftswahl im Oktober ihre Schatten voraus. Die Entscheidung von Ex-Präsident Bolsonaro, seinen Sohn Flavio ins Rennen zu schicken, sorgte zuletzt für Volatilität, da die Märkte den gemäßigteren Gouverneur Tarcísio de Freitas bevorzugt hätten.

Brasilien ist nach einem verlorenen Jahrzehnt zurück auf der Landkarte. Für eine Exportnation wie Deutschland bietet dieser Aufstieg Chancen: Ein erstarkendes Brasilien ist nicht nur ein attraktives Ziel für Finanzkapital, sondern auch ein wichtiger Abnehmer für hochwertige Industriegüter – abseits von der volatilen US-Handelspolitik.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion