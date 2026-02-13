Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Kanematsu ist ein vielseitiges Handelsunternehmen mit globaler Reichweite, das in verschiedenen Sektoren tätig ist und sich durch seine Anpassungsfähigkeit und Diversifikation von der Konkurrenz abhebt.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Kanematsu nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Kanematsu gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,55 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +28,75 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 5,98 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Kanematsu investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +27,94 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

