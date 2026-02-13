Rendite statt Zinsen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Eine Rendite von +3,55 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Kanematsu ist ein vielseitiges Handelsunternehmen mit globaler Reichweite, das in verschiedenen Sektoren tätig ist und sich durch seine Anpassungsfähigkeit und Diversifikation von der Konkurrenz abhebt.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Kanematsu nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Kanematsu gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,55 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +28,75 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 5,98 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Kanematsu investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +27,94 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Kanematsu weißt eine Marktkapitalisierung von 2,09 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,55 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Kanematsu Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026
Am heutigen Handelstag musste die Kanematsu Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,20 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,55 %, eine Investition von etwa 84.508€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|115,00
|+119,05 %
|+3,55 %
|2025
|52,50
|+16,67 %
|+4,09 %
|2024
|45,00
|+20,00 %
|+3,74 %
|2023
|37,50
|+15,38 %
|+4,86 %
|2022
|32,50
|0,00 %
|+4,56 %
Warum Kanematsu für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,55 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +28,75 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 5,98
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Kanematsu Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,89 %
|1 Monat
|+20,10 %
|3 Monate
|-33,06 %
|1 Jahr
|-21,97 %
Informationen zur Kanematsu Aktie
Es gibt 169 Mio. Kanematsu Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,09 Mrd. € wert.
Kanematsu Aktie jetzt kaufen?
Ob die Kanematsu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kanematsu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.