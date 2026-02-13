Besonders beachtet!
Tomra Systems Aktie deutlicher Kursrutsch - -8,14 % - 13.02.2026
Am 13.02.2026 ist die Tomra Systems Aktie, bisher, um -8,14 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tomra Systems Aktie.
Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.
Tomra Systems aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Tomra Systems Aktie. Mit einer Performance von -8,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute bei der Tomra Systems Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tomra Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,26 % bestehen.
Allein seit letzter Woche ist die Tomra Systems Aktie damit um -0,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tomra Systems um +9,17 % gewonnen.
Tomra Systems Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,73 %
|1 Monat
|+7,30 %
|3 Monate
|+17,26 %
|1 Jahr
|-18,95 %
Informationen zur Tomra Systems Aktie
Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,21 Mrd. € wert.
Tomra Systems Aktie jetzt kaufen?
Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.