Tomra Systems Aktie deutlicher Kursrutsch - -8,14 % - 13.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Tomra Systems Aktie. Mit einer Performance von -8,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute bei der Tomra Systems Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tomra Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,26 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Tomra Systems Aktie damit um -0,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tomra Systems um +9,17 % gewonnen.

Tomra Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,73 % 1 Monat +7,30 % 3 Monate +17,26 % 1 Jahr -18,95 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,21 Mrd. € wert.

Tomra Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.