Siemens Energy Aktie leidet unter Verkäufen - 13.02.2026

Die Siemens Energy Aktie notiert aktuell bei 157,75€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,92 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,75 € entspricht. Der Kursrückgang der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,92 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Obwohl die Siemens Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +50,47 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +11,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +34,95 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,49 % 1 Monat +25,71 % 3 Monate +50,47 % 1 Jahr +168,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie, die in den letzten Wochen um 30% gestiegen ist. Einige Nutzer sehen die aktuelle Bewertung als übertrieben an und empfehlen Absicherungen. Analystenmeinungen variieren stark, mit Kurszielen zwischen 160 und 400 Euro, während die fundamentalen Aussichten des Unternehmens als positiv, aber die Windkraftzahlen als enttäuschend wahrgenommen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,97 Mrd. € wert.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.