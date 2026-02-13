Deutsche Boerse Aktie steigt um +2,68 % - 13.02.2026

Die Deutsche Boerse Aktie konnte bisher um +2,68 % auf 214,40€ zulegen. Das sind +5,60 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Boerse Aktie. Nach einem Plus von +2,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 214,40€, mit einem Plus von +2,68 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

Der heutige Anstieg bei Deutsche Boerse konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,14 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um -2,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Boerse auf -6,79 %.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,16 % 1 Monat -2,70 % 3 Monate -0,14 % 1 Jahr -15,47 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,72 Mrd. € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angekündigte Komplettübernahme von ISS Stoxx sei teuer, aber notwendig für den Börsenbetreiber …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Boerse

Nasdaq Inc. Aktie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Cboe Global Markets notiert im Minus, mit -0,92 %. Intercontinental Exchange notiert im Minus, mit -0,24 %. Euronext legt um +1,22 % zu

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.