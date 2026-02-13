Heute am 13.02.2026: Deutsche Bank Aktie im Anlegerfokus

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Mit einer Performance von -2,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Deutsche Bank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,53 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Deutsche Bank insgesamt ein Minus von -7,45 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -2,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Bank um -9,09 % verloren.

Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,81 % 1 Monat -11,26 % 3 Monate -7,45 % 1 Jahr +59,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Deutsche Bank Aktie, die trotz Rekordergebnissen und positiver Zukunftsaussichten sinkt. Nutzer bemerken, dass gute Nachrichten oft zu Kursrückgängen führen und äußern Bedenken über die Unsicherheit bezüglich der Zinsentwicklung. Es gibt jedoch auch Hoffnungen auf eine Kurssteigerung auf 38 bis 40 Euro, insbesondere durch mögliche Investitionswechsel von Tech-Werten zu europäischen Aktien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,41 Mrd. € wert.

Die Deutsche Bank plant eine massive Personalaufstockung in Schwellenländern – was wirklich dahintersteckt.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,23 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -2,66 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -3,74 %. Commerzbank verliert -2,32 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,03 %.

Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.