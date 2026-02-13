    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRivian Automotive Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Rivian Automotive Registered (A)

    Rivian Automotive Registered (A) Aktie klettert nach oben - +21,83 % - 13.02.2026

    Am 13.02.2026 ist die Rivian Automotive Registered (A) Aktie, bisher, um +21,83 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rivian Automotive Registered (A) Aktie.

    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Rivian Automotive entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, insbesondere Pick-up-Trucks und SUVs, und positioniert sich als innovativer Akteur im EV-Markt. Hauptkonkurrenten sind Tesla, Ford und GM. Einzigartig sind ihre robuste Fahrzeugarchitektur und Partnerschaften mit Amazon.

    Rivian Automotive Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rivian Automotive Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +21,83 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rivian Automotive Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,400, mit einem Plus von +21,83 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rivian Automotive Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -10,07 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Rivian Automotive Registered (A) Aktie damit um +26,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rivian Automotive Registered (A) eine negative Entwicklung von -18,39 % erlebt.

    Rivian Automotive Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +26,80 %
    1 Monat -16,28 %
    3 Monate -10,07 %
    1 Jahr +11,31 %

    Informationen zur Rivian Automotive Registered (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Rivian Automotive Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,69 Mrd. € wert.

    Rivian überrascht mit Zahlen & Mega-Wachstumsprognose – Aktie explodiert!


    Die Rivian-Aktie steigt nachbörslich um satte 15 Prozent! Mit überraschend starken Quartalszahlen und einer kräftigen Produktionssteigerung geht es jetzt steil nach oben. Wie weit kann die Rallye gehen?

    Rivian Automotive Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rivian Automotive Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rivian Automotive Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rivian Automotive Registered (A)

    +21,83 %
    +26,80 %
    -16,28 %
    -10,07 %
    +11,31 %
    -19,19 %
    ISIN:US76954A1034WKN:A3C47B



