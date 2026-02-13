Rivian Automotive Registered (A) Aktie klettert nach oben - +21,83 % - 13.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rivian Automotive Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +21,83 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rivian Automotive Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,400€, mit einem Plus von +21,83 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rivian Automotive entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, insbesondere Pick-up-Trucks und SUVs, und positioniert sich als innovativer Akteur im EV-Markt. Hauptkonkurrenten sind Tesla, Ford und GM. Einzigartig sind ihre robuste Fahrzeugarchitektur und Partnerschaften mit Amazon.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rivian Automotive Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -10,07 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Rivian Automotive Registered (A) Aktie damit um +26,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rivian Automotive Registered (A) eine negative Entwicklung von -18,39 % erlebt.

Rivian Automotive Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +26,80 % 1 Monat -16,28 % 3 Monate -10,07 % 1 Jahr +11,31 %

Informationen zur Rivian Automotive Registered (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Rivian Automotive Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,69 Mrd. € wert.

Die Rivian-Aktie steigt nachbörslich um satte 15 Prozent! Mit überraschend starken Quartalszahlen und einer kräftigen Produktionssteigerung geht es jetzt steil nach oben. Wie weit kann die Rallye gehen?

Rivian Automotive Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rivian Automotive Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rivian Automotive Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.