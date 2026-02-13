Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.02.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.02.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+3,00 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,35 %), Gold (+0,57 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,39 %), Carl Zeiss Meditec AG (+6,60 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|FC3KCT
|Long
|4,69
|797,55 Tsd.
|DAX Performance
|DY8LPJ
|Short
|27,52
|611,75 Tsd.
|Gold
|HM2JJQ
|Short
|318,04 Tsd.
|Silber
|FC5QJF
|Long
|6,05
|272,76 Tsd.
|Silber
|VJ0WHZ
|Long
|4,54
|240,07 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PG3S9Z
|Short
|6,14
|71,60 Tsd.
|DAX Performance
|SX1JVN
|Short
|21,97
|62,74 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WDF
|Long
|13,07
|55,50 Tsd.
|Allianz SE
|PL7C62
|Short
|7,20
|28,85 Tsd.
|Heidelberg Materials
|PL8XWN
|Long
|7,89
|24,44 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|400,20 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|DY5JNB
|275,00 Tsd.
|Carl Zeiss Meditec AG
|
Classic
|LB5R9X
|241,29 Tsd.
|Siemens AG
|
Sonstige
|DK1HHJ
|103,73 Tsd.
|Gold
|
Classic
|DB0SEX
|85,59 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte