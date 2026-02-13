    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Wenig bewegt - L'Oreal unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Märkte zeigen verhaltene Tendenz am Freitag.
    • EuroStoxx 50 verliert 0,24%, FTSE 100 steigt leicht.
    • Technologiewerte und Safran-Aktie stark, L'Oreal schwach.
    Aktien Europa - Wenig bewegt - L'Oreal unter Druck
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag verhalten tendiert. Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von Kaufzurückhaltung: "Die Investoren stellen sich vor dem nahenden Wochenende lieber an die Seitenlinien."

    Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,24 Prozent auf 5.997,60 Punkte. Außerhalb der Eurozone stieg der britische Leitindex FTSE 100 um 0,24 Prozent auf 10.427,88 Zähler. Der Schweizer SMI tendierte 0,6 Prozent fester mit 13.614,17 Punkten und verzeichnete ein neues Rekordhoch im Verlauf.

    An der Spitze der Einzelsektoren standen die Technologiewerte. Gewinne der Schwergewichte ASML und SAP stützten. Aktien des IT-Dienstleisters Capgemini zogen nach Zahlen um fünf Prozent an.

    Die Akzente unter den Industriewerten setzten Safran . Der französische Triebwerkshersteller verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. Das kam am Markt gut an. Die Aktie gewann zuletzt 7,8 Prozent und kletterte im Verlauf auf ein Rekordhoch.

    Weniger gut kam dagegen das Zahlenwerk eines anderen französischen Standardwertes an: Der Kosmetikkonzern L'Oreal war im vierten Quartal moderater als erwartet gewachsen. Das Geschäft in China blieb schwierig und das Luxusgeschäft schwächelte etwas. Die Aktie büßte 4,4 Prozent ein.

    Im nachgebenden Rohstoffsektor fielen Norsk Hydro um 6,7 Prozent. Die Zahlen des norwegischen Aluminiumproduzenten waren nach Ansicht der Analysten von Jefferies zwar besser als erwartet ausgefallen, der Ausblick gestalte sich aber nur durchwachsen./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 104,5 auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 211,89 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +27,91 %/+51,16 % bedeutet.




    10 im Artikel enthaltene Werte
