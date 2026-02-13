Carl Zeiss Meditec Aktie schießt durch die Decke - 13.02.2026

Die Carl Zeiss Meditec Aktie konnte bisher um +7,23 % auf 27,15€ zulegen. Das sind +1,83 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carl Zeiss Meditec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,15€, mit einem Plus von +7,23 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Carl Zeiss Meditec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -41,82 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -5,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,33 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Carl Zeiss Meditec um -36,31 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,87 % 1 Monat -38,33 % 3 Monate -41,82 % 1 Jahr -50,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Carl Zeiss Meditec Aktie, die in den letzten Tagen starke Schwankungen gezeigt hat. Einige Nutzer sind optimistisch bezüglich der langfristigen Bewertung und sehen Potenzial für Kursgewinne, während andere Bedenken hinsichtlich der Produktionsverlagerungen nach China äußern. Die allgemeine Stimmung ist gemischt, mit Erwartungen auf einen Kursanstieg und kritischen Stimmen zur aktuellen Unternehmensstrategie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,43 Mrd.EUR € wert.

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.02.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 35,10 auf 22,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die detaillierten Quartalszahlen hätten einige negative Überraschungen bereitgehalten, schrieb David …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.