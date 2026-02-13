BERNSTEIN RESEARCH stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Ein schwaches Reiseeinzelhandelsgeschäft bremse bei dem Kosmetikkonzern das Wachstum, schrieb Callum Elliott am Donnerstagabend. Sobald sich die erste Aufregung darüber legt, geht der Experte jedoch davon aus, dass das Ergebnis als erstklassige Leistung durchgehen wird. Viele große Konkurrenten hätten weiterhin mit Wachstumsproblemen zu kämpfen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 374,8EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.



