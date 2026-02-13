BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen und einem anschließenden Analystengespräch von 66 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Begleitaussagen zur Strategie unterstrichen den Fokus des Autobauers auf die Aktionärsrendite, schrieb Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Resümee. Ausschlaggebend für die Zielsenkung seien gesenkte Gewinnschätzungen für 2026, die nur teilweise durch den Wertzuwachs der Daimler-Truck-Beteiligung kompensiert würden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 57,70EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.



