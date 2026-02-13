JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Körperpflegekonzerns zum vierten Quartal seien schwächer als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Die Aussichten für 2026 seien nicht gerade viel besser./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 374,8EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.