BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling attestierte dem Brauereikonzern am Donnerstag einen soliden Ausklang des vergangenen Geschäftsjahres. Die Voraussetzungen für 2026 seien sehr ermutigend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 67,58EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
