    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Litauens Präsident

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland nimmt Brigade-Verpflichtungen ernst

    Für Sie zusammengefasst
    • Nauseda äußert sich zurückhaltend zu Freiwilligenmangel.
    • Deutschland sichert unveränderte Verpflichtungen zu.
    • Panzerbrigade 45 soll bis 2027 einsatzbereit sein.
    Litauens Präsident - Deutschland nimmt Brigade-Verpflichtungen ernst
    Foto: Siarhei - 356130783

    VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat sich zurückhaltend zu einem Medienbericht geäußert, wonach es in Deutschland zu wenige Freiwillige für die Bundeswehr-Brigade in dem baltischen EU- und Nato-Land gebe. "Ich hatte Gelegenheit, dies mit Bundeskanzler Friedrich Merz zu besprechen. Ich habe das Thema angesprochen und mir wurde versichert, dass Deutschlands Verpflichtungen unverändert bleiben und dass man sie sehr ernst nimmt", sagte Nauseda in einem von der Präsidialkanzlei in Vilnius veröffentlichten Videokommentar. Er plant demnach auch, die Stationierung der Brigade am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zu besprechen.

    Nauseda reagierte damit auf einen Bericht des "Spiegel", der unter Berufung auf ein vertrauliches Papier aus dem Wehrressort von personellen Problemen bei der Aufstellung der Brigade schrieb. Demnach mangelt es der Bundeswehr an Freiwilligen für den Dienst an der Nato-Ostflanke - besonders bei Mannschaftsdienstgraden sollen sich zu wenige Soldaten melden. Litauen grenzt an Russlands Ostsee-Exklave Kaliningrad und Moskaus engen Verbündeten Belarus.

    Die Bundeswehr baut in Litauen die Panzerbrigade 45 auf, die zum verstärkten Schutz der Nato-Ostflanke dienen soll. Sie wurde von der Bundesregierung als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland zugesagt und im April 2025 formal in Dienst gestellt. Die Brigade soll bis 2027 mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern voll einsatzfähig sein. Gegenwärtig sind in Litauen etwa 1.700 Bundeswehrangehörige vor Ort.

    Nauseda betonte, es sei wichtig, dass die Erfahrungen der bereits in Litauen eingetroffenen Truppen in Deutschland weitergegeben werden. "Die Menschen müssen wissen, dass Litauen wirklich ein Land ist, in dem es sich lohnt zu dienen, dass es möglich und sicher ist, mit der Familie hierherzukommen", sagte er. "Alle Versprechen, die wir unseren deutschen Partnern gegeben haben, werden eingehalten."/awe/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Litauens Präsident Deutschland nimmt Brigade-Verpflichtungen ernst Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat sich zurückhaltend zu einem Medienbericht geäußert, wonach es in Deutschland zu wenige Freiwillige für die Bundeswehr-Brigade in dem baltischen EU- und Nato-Land gebe. "Ich hatte Gelegenheit, dies mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     