BERENBERG stuft Siemens Energy auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei stark ausgefallen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagabend in seinem Resümee. Vor allem der sehr hohe Auftragseingang dürfte das weitere Wachstum vorantreiben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 157,3EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
