BERENBERG stuft Siemens Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei stark ausgefallen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagabend in seinem Resümee. Vor allem der sehr hohe Auftragseingang dürfte das weitere Wachstum vorantreiben./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 157,3EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Dawson

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



