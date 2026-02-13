    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRELX AktievorwärtsNachrichten zu RELX
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 4345 auf 3450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc bezog am Donnerstagabend Stellung dazu, wie das derzeit von Anlegern wahrgenommene KI-Risiko bei dem Medienkonzern mit dessen Bewertung in Einklang gebracht werden kann. Er sieht bei Relx weiterhin die größte Diskrepanz zwischen den Sorgen und handfesten Beweisen, dass KI-Produkte das Wachstum beschleunigen. Dennoch passte er sein Modell an die Bewertung anderer vergleichbarer Unternehmen an, die den Bedenken ausgesetzt seien./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:18 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:18 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 25,16EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Christophe Cherblanc
    Analysiertes Unternehmen: Relx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34,5
    Kursziel alt: 43,45
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



