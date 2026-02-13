BERENBERG stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe in einem ohnehin herausfordernden Marktumfeld schwache Ergebnisse vorgelegt, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Die Ausschüttungsrendite bleibe aber mit rund 10 Prozent attraktiv./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 57,61EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte