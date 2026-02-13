    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Deutsche Maschinenbauer streichen Tausende Jobs

    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer haben 2025 angesichts der Konjunkturflaute Tausende Jobs abgebaut. Ende vergangenen Jahres waren im Maschinen- und Anlagenbau gut eine Million Menschen beschäftigt - 2,2 Prozent oder rund 22.000 weniger als 2024. "Der Beschäftigtenabbau im Maschinen- und Anlagenbau setzt sich fort", teilte der Branchenverband VDMA in Frankfurt mit und verwies auf US-Zölle und Konkurrenz aus China. Die Angaben beziehen sich auf Firmen mit mindestens 50 Beschäftigten.

    Zwar versuche die Mehrheit der Unternehmen, ihre Stammbelegschaft wegen des Fachkräftemangels zu halten. "Doch die wirtschaftliche Realität zwingt viele Betriebe zum Handeln," schrieb VDMA-Arbeitsmarktexperte Fabian Seus. Aktuell planten mehr Firmen mit Stellenabbau als mit -aufbau. "Der Beschäftigtenabbau wird sich 2026 damit voraussichtlich fortsetzen."

    Der Maschinenbau, der zu den deutschen Schlüsselbranchen zählt, steckt seit langem in der Flaute. Für 2025 hatte der VDMA das dritte Jahr mit sinkender Produktion in Folge erwartet, dieses Jahr soll die Herstellung wieder steigen. Zuletzt wuchs die Hoffnung auf eine Wende mit steigenden Aufträgen im Schlussquartal 2025.

    Wegen der Wirtschaftskrise haben weite Teile der deutschen Industrie zu kämpfen. Kürzlich hatte bereits der Automobilverband VDA von einem Abbau von geschätzt 47.000 Beschäftigten im vergangenen Jahr berichtet. In der Chemie- und Pharmabranche sank die Zahl der Jobs insgesamt dagegen nur leicht.

    VDMA-Arbeitsmarktexperte Seus forderte ein Gegensteuern der Politik, etwa bei den hohen Sozialbeiträgen. Zudem sei ein "zeitgemäßes Arbeitszeitgesetz" nötig, das Wochen- statt Tageshöchstarbeitszeiten vorsehe./als/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
