Deutsche Maschinenbauer streichen Tausende Jobs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer haben 2025 angesichts der Konjunkturflaute Tausende Jobs abgebaut. Ende vergangenen Jahres waren im Maschinen- und Anlagenbau gut eine Million Menschen beschäftigt - 2,2 Prozent oder rund 22.000 weniger als 2024. "Der Beschäftigtenabbau im Maschinen- und Anlagenbau setzt sich fort", teilte der Branchenverband VDMA in Frankfurt mit und verwies auf US-Zölle und Konkurrenz aus China. Die Angaben beziehen sich auf Firmen mit mindestens 50 Beschäftigten.

Zwar versuche die Mehrheit der Unternehmen, ihre Stammbelegschaft wegen des Fachkräftemangels zu halten. "Doch die wirtschaftliche Realität zwingt viele Betriebe zum Handeln," schrieb VDMA-Arbeitsmarktexperte Fabian Seus. Aktuell planten mehr Firmen mit Stellenabbau als mit -aufbau. "Der Beschäftigtenabbau wird sich 2026 damit voraussichtlich fortsetzen."