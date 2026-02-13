    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Pfandbriefbank AG: Spannende Prognose für 2026 veröffentlicht

    Die Deutsche Pfandbriefbank blickt mit vorsichtigem Optimismus auf 2026: moderate Gewinne, stabile Erträge und ein wachsendes Immobilienportfolio prägen die Planung.

    Deutsche Pfandbriefbank AG: Spannende Prognose für 2026 veröffentlicht
    Foto: Andreas Gebert - dpa
    • Die Deutsche Pfandbriefbank AG hat die Planung für das Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen.
    • Erwartetes IFRS-Konzernergebnis vor Steuern liegt zwischen 30 Mio. und 40 Mio. Euro.
    • Operative Erträge werden zwischen 375 Mio. und 425 Mio. Euro prognostiziert.
    • Das Portfoliovolumen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung wird auf 27 Mrd. bis 28 Mrd. Euro geschätzt.
    • Die Prognose berücksichtigt eine langsame Erholung der Märkte für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Europa.
    • Kosten für den Ausstieg aus dem US-Geschäft werden voraussichtlich erst sukzessive kompensiert.

    Der nächste wichtige Termin, Vorläufiges Jahresergebnis 2025 / Jahrespressekonferenz, bei Deutsche Pfandbriefbank ist am 05.03.2026.

    Der Kurs von Deutsche Pfandbriefbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9240EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,60 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.632,86PKT (-0,38 %).


    Deutsche Pfandbriefbank

    -3,99 %
    -6,61 %
    -10,38 %
    -3,09 %
    -28,57 %
    -54,03 %
    -50,16 %
    -48,00 %
    -67,12 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Pfandbriefbank AG: Spannende Prognose für 2026 veröffentlicht Die Deutsche Pfandbriefbank blickt mit vorsichtigem Optimismus auf 2026: moderate Gewinne, stabile Erträge und ein wachsendes Immobilienportfolio prägen die Planung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     