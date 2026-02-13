Deutsche Pfandbriefbank AG: Spannende Prognose für 2026 veröffentlicht
Die Deutsche Pfandbriefbank blickt mit vorsichtigem Optimismus auf 2026: moderate Gewinne, stabile Erträge und ein wachsendes Immobilienportfolio prägen die Planung.
Foto: Andreas Gebert - dpa
- Die Deutsche Pfandbriefbank AG hat die Planung für das Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen.
- Erwartetes IFRS-Konzernergebnis vor Steuern liegt zwischen 30 Mio. und 40 Mio. Euro.
- Operative Erträge werden zwischen 375 Mio. und 425 Mio. Euro prognostiziert.
- Das Portfoliovolumen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung wird auf 27 Mrd. bis 28 Mrd. Euro geschätzt.
- Die Prognose berücksichtigt eine langsame Erholung der Märkte für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Europa.
- Kosten für den Ausstieg aus dem US-Geschäft werden voraussichtlich erst sukzessive kompensiert.
Der nächste wichtige Termin, Vorläufiges Jahresergebnis 2025 / Jahrespressekonferenz, bei Deutsche Pfandbriefbank ist am 05.03.2026.
Der Kurs von Deutsche Pfandbriefbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9240EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,60 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.632,86PKT (-0,38 %).
-3,99 %
-6,61 %
-10,38 %
-3,09 %
-28,57 %
-54,03 %
-50,16 %
-48,00 %
-67,12 %
