Deutsche Pfandbriefbank AG: Spannende Prognose für 2026 veröffentlicht

Die Deutsche Pfandbriefbank AG hat die Planung für das Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen.

Erwartetes IFRS-Konzernergebnis vor Steuern liegt zwischen 30 Mio. und 40 Mio. Euro.

Operative Erträge werden zwischen 375 Mio. und 425 Mio. Euro prognostiziert.

Das Portfoliovolumen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung wird auf 27 Mrd. bis 28 Mrd. Euro geschätzt.

Die Prognose berücksichtigt eine langsame Erholung der Märkte für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Europa.

Kosten für den Ausstieg aus dem US-Geschäft werden voraussichtlich erst sukzessive kompensiert.

Der nächste wichtige Termin, Vorläufiges Jahresergebnis 2025 / Jahrespressekonferenz, bei Deutsche Pfandbriefbank ist am 05.03.2026.

Der Kurs von Deutsche Pfandbriefbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9240EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,60 % im Minus.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.632,86PKT (-0,38 %).





