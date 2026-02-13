DZ BANK stuft T-Mobile US auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 265 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Mobilfunkanbieters zum vierten Quartal hätten nur teilweise überzeugt, schrieb Matthias Volkert am Freitag in seinem Resümee. Die Aussagen des Managements auf dem Kapitalmarkttag der Deutsche-Telekom-Tochter für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 unterstrichen aber dieStärke des Geschäftsmodells./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 180,5EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

