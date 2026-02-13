BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach einem Zwischenbericht von 360 auf 340 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Den schwächer als vom Markt erwartet ausgefallenen Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 hält Analyst James Gordon für konservativ, wie er am Donnerstag schrieb. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 41,80EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 360
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
