Starke Ausschüttungen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Eine Rendite von +3,02 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Odakyu Electric Railway nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Odakyu Electric Railway gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,02 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+37,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,42 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Odakyu Electric Railway investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +3,24 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Odakyu Electric Railway verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,02 %.
Mit +3,02 % Dividendenrendite bietet Odakyu Electric Railway ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +37,97 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Odakyu Electric Railway für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,02 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,42.
Odakyu Electric Railway weißt eine Marktkapitalisierung von 3,49 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,02 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Odakyu Electric Railway Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026
Die Odakyu Electric Railway Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 9,5000€ zulegen. Das sind 0,0000 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,02 %, eine Investition von etwa 397.351€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|50,00
|+25,00 %
|+3,02 %
|2025
|40,00
|+33,33 %
|+2,52 %
|2024
|30,00
|+42,86 %
|+1,35 %
|2023
|21,00
|+110,00 %
|+1,20 %
|2022
|10,00
|0,00 %
|+0,48 %
Warum Odakyu Electric Railway für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,02 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +37,97 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 15,42
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Odakyu Electric Railway Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,95 %
|1 Monat
|-0,52 %
|3 Monate
|+2,69 %
|1 Jahr
|+4,95 %
Informationen zur Odakyu Electric Railway Aktie
Es gibt 368 Mio. Odakyu Electric Railway Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,49 Mrd. € wert.
Odakyu Electric Railway Aktie jetzt kaufen?
Ob die Odakyu Electric Railway Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Odakyu Electric Railway Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.