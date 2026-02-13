AKTIE IM FOKUS
Deutsche Pfandbriefbank fallen nach Gewinnausblick
- Aktien der Deutschen Pfandbriefbank fallen um 3,5%.
- Gewinnprognose und Eckzahlen enttäuschen Anleger.
- Märkte für Immobilienfinanzierungen erholen sich langsam.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank sind am Freitag nach der Veröffentlichung von Eckzahlen und einer Gewinnprognose für das neue Jahr unter Druck geraten. Mit einem Minus von rund dreieinhalb Prozent auf 3,91 Euro fielen sie in Richtung ihres November-Tiefs.
Das Unternehmen verwies auf eine "schleppender als erwartete Erholung der Märkte für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Europa" sowie auf Kosten für den Ausstieg aus dem US-Geschäft, "die voraussichtlich erst sukzessive kompensiert werden können."/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,44 % und einem Kurs von 3,722 auf Tradegate (13. Februar 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -13,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 504,28 Mio..
Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -18,26 %/+117,98 % bedeutet.
