    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Sicherheitsgipfel

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bahn kündigt weitere Schutzmaßnahmen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr Bodycams und Hilferuf-Knopf für Sicherheit
    • Bessere Schutzausrüstung und Deeskalationskurse
    • Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene gestartet
    Sicherheitsgipfel - Bahn kündigt weitere Schutzmaßnahmen an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bahnchefin Evelyn Palla hat nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz neben mehr Bodycams weitere konkrete Maßnahmen zum besseren Schutz der Beschäftigten angekündigt. Unter anderem soll ein bereits vorhandener Hilferuf-Knopf weiterentwickelt werden, wie die Bahn mitteilte. Mit diesem können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gefahrensituationen schon jetzt unauffällig die Leitstelle informieren, so dass die Leitstelle Polizei oder Rettungskräfte am nächsten Bahnhof alarmieren kann.

    Weiterhin setzt die Bahn den Angaben zufolge künftig auf bessere Schutzausrüstung für die eigenen Beschäftigten, mehr Verhaltens- und Deeskalationskurse sowie eine Überarbeitung der regionalen Sicherheitskonzepte.

    Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene

    Die Maßnahmen sind Teil eines "Aktionsplans für mehr Sicherheit auf der Schiene", den Palla auf einem hochrangigen Treffen zum Thema Sicherheit für Bahnbeschäftigte präsentiert hat. Neben Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kamen Vertreter aus den Ländern, von den Gewerkschaften, Branchenverbänden und Aufgabenträgern des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) im Bahntower in Berlin zusammen.

    Insbesondere die Bahngewerkschaften EVG und GDL pochen seit langem auf mehr Sicherheitsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt./maa/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Sicherheitsgipfel Bahn kündigt weitere Schutzmaßnahmen an Bahnchefin Evelyn Palla hat nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz neben mehr Bodycams weitere konkrete Maßnahmen zum besseren Schutz der Beschäftigten angekündigt. Unter anderem soll ein bereits vorhandener …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     