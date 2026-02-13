Deutsche Pfandbriefbank - Aktie rauscht in die Tiefe - 13.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Pfandbriefbank Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,90 % im Minus. Die Talfahrt der Deutsche Pfandbriefbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,27 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,7060€, mit einem Minus von -9,90 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank Verluste von -12,51 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,85 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Pfandbriefbank bisher ein Minus von -12,67 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,50 % geändert.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,13 % 1 Monat -14,85 % 3 Monate -12,51 % 1 Jahr -35,04 %

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 501,59 Mio.EUR € wert.

Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank sind am Freitag nach der Veröffentlichung von Eckzahlen und einer Gewinnprognose für das neue Jahr unter Druck geraten. Mit einem Minus von rund dreieinhalb Prozent auf 3,91 Euro fielen sie in Richtung ihres …

Die Deutsche Pfandbriefbank blickt mit vorsichtigem Optimismus auf 2026: moderate Gewinne, stabile Erträge und ein wachsendes Immobilienportfolio prägen die Planung.

EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutsche Pfandbriefbank AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026 13.02.2026 / 12:26 CET/CEST Veröffentlichung einer …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,11 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -3,43 %. ING Group notiert im Minus, mit -1,34 %. UniCredit verliert -3,26 %

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.