Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +2,67 % auf 77,39 USD
Silberpreis legt +2,67 % zu und erreicht 77,39 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,16 %
|1 Monat
|-11,75 %
|3 Monate
|+39,29 %
|1 Jahr
|+133,48 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 33,14657USD. Heute notiert Silber bei 77,39USD. Ihr Einsatz wäre nun 11.673,9USD wert – ein Zuwachs von +133,48 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Ansichten: Hohe Shortpositionen in Shanghai könnten auf steigende Preise hindeuten, während Minenaktien gut laufen. Ein Rückgang der offenen Positionen und Lagerbestände verringert Risiken. Anleger sehen Kaufniveaus zwischen 70 und 80 USD, erwarten jedoch auch mögliche Rückgänge während der Feiertage in China.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|381,35EUR
|-2,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|134,04EUR
|+0,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|282,02EUR
|+0,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|402,78EUR
|+3,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|105,27EUR
|+0,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|608,45EUR
|+2,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|399,74EUR
|+0,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|80,85EUR
|+0,05 %
|Long
|1
|0,00
|133,96EUR
|-0,18 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,550EUR
|+2,04 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.