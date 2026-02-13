Silberpreis im Höhenflug +2,67 % auf 77,39 USD

+2,67 %

Zeitraum Performance 1 Woche +0,16 % 1 Monat -11,75 % 3 Monate +39,29 % 1 Jahr +133,48 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 77,39. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 33,14657USD. Heute notiert Silber bei 77,39USD. Ihr Einsatz wäre nun 11.673,9USD wert – ein Zuwachs von +133,48 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Ansichten: Hohe Shortpositionen in Shanghai könnten auf steigende Preise hindeuten, während Minenaktien gut laufen. Ein Rückgang der offenen Positionen und Lagerbestände verringert Risiken. Anleger sehen Kaufniveaus zwischen 70 und 80 USD, erwarten jedoch auch mögliche Rückgänge während der Feiertage in China.