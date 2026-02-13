GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2225 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anpassung der Wachstumserwartungen habe bei der Aktie des Zahlungsabwicklers zu einer "verrenkten" Bewertung geführt, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstagabend. Dabei findet er die fundamentale Story solide./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 908,4EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1900

Kursziel alt: 2225

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

