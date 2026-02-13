GOLDMAN SACHS stuft Unilever PLC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5135 auf 5400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen am Donnerstag an solide Quartalsergebnisse des Konsumgüterkonzerns - gestützt von den Schwellenländern - an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.