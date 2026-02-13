Commerzbank Aktie mit Kursrutsch - - 13.02.2026

Die Commerzbank Aktie notiert aktuell bei 33,19€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,57 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,23 € entspricht. Die Talfahrt der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 33,19€, mit einem Minus von -3,57 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Commerzbank Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,83 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +1,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Commerzbank auf -4,25 %.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,42 % 1 Monat -3,05 % 3 Monate -1,83 % 1 Jahr +75,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Commerzbank-Aktie, die bei 33,49 € eine Unterstützung hat, jedoch Anzeichen für einen möglichen Rückgang zeigt. Analysten erwarten Kurse unter 40 €, während Insiderkäufe und positive Geschäftszahlen das Vertrauen stärken. Die allgemeine Marktstimmung ist jedoch negativ, was zu einem Rückgang des Kurses führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,29 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,26 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -0,94 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -3,35 %. ING Group verliert -1,26 % UniCredit notiert im Minus, mit -3,12 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.