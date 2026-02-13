    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitcoin Group AktievorwärtsNachrichten zu Bitcoin Group

    Bitcoin Group Aktie weiter im Aufwärtstrend - +3,55 % - 13.02.2026

    Am 13.02.2026 ist die Bitcoin Group Aktie, bisher, um +3,55 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bitcoin Group Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Die Bitcoin Group SE ist ein führendes deutsches Investmentunternehmen im Kryptobereich, das die Plattform Bitcoin.de betreibt. Sie bietet einen regulierten Handelsplatz für Kryptowährungen und hebt sich durch ihre starke regionale Präsenz und BaFin-Regulierung von internationalen Konkurrenten wie Binance und Coinbase ab.

    Bitcoin Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.02.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Bitcoin Group Aktie. Sie steigt um +3,55 % auf 29,20. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bitcoin Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,20, mit einem Plus von +3,55 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Bitcoin Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,42 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bitcoin Group -10,28 % verloren.

    Bitcoin Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,00 %
    1 Monat -14,59 %
    3 Monate -16,42 %
    1 Jahr -42,18 %

    Informationen zur Bitcoin Group Aktie

    Es gibt 5 Mio. Bitcoin Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 143,70 Mio. € wert.

    Ob die Bitcoin Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bitcoin Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bitcoin Group

    +2,91 %
    +9,00 %
    -14,59 %
    -16,42 %
    -42,18 %
    +27,38 %
    -53,63 %
    +2.802,00 %
    ISIN:DE000A1TNV91WKN:A1TNV9



