US-Rückzug reißt Pfandbriefbank tief ins Minus - Aussichten für 2026 mau
- Rückzug aus US-Geschäft führt zu hohen Verlusten.
- 2026 erwartet Vorstand wieder schwarze Zahlen.
- Transformation braucht mehr Zeit als geplant.
GARCHING (dpa-AFX) - Der Rückzug aus dem US-Geschäft hat die Deutsche Pfandbriefbank 2025 noch tiefer in die Verlustzone gerissen als von Analysten erwartet. Für 2026 erwartet Vorstandschef Kay Wolf zwar wieder schwarze Zahlen, aber keine Rückkehr in frühere Gewinnhöhen. Vor Steuern verbuchte die Pfandbriefbank 2025 ein Minus von 250 Millionen Euro nach einem Gewinn von 104 Millionen ein Jahr zuvor, wie sie überraschend am Freitag in Garching mitteilte. Für das laufende Jahr peilt Wolf einen Vorsteuergewinn von 30 bis 40 Millionen Euro an. Analysten hatten deutlich mehr auf dem Zettel. Die Aktie verlor um die Mittagszeit rund 7,5 Prozent.
"Die Transformation der Bank erfordert aufgrund des US-Exits und der schleppenden Markterholung mehr Zeit, als wir ursprünglich erwartet haben", sagte Wolf. Ohne stärkeren Rückenwind aus dem Markt werde die Bank daher ihre wesentlichen strategischen Finanzziele, darunter operative Erträge in der Größenordnung von 600 Millionen Euro und ein RoTE (Return on Tangible Equity) von 8 Prozent für die Gesamtbank, voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2028 erreichen./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,85 % und einem Kurs von 3,664 auf Tradegate (13. Februar 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -13,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 504,28 Mio..
Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -18,79 %/+116,57 % bedeutet.
