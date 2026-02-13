GOLDMAN SACHS stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Brauereikonzerns nehme 2026 zu, schrieb Olivier Nicolai in einem am Freitag vorliegenden Resümee ermutigender Zahlen. Die Anlagestory bleibe reizvoll./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 67,40EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

